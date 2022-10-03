Умер легендарный боксер

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В Сан-Паулу (Бразилья) на 87 году жизни не стало легендарного бразильского боксера Эдера Жофре, сообщает vRINGe.com.

Жофре представлял Бразилию на Олимпийских играх-1956 и выступал на профессиональном ринге в 1957-1976 годах.

В ноябре 1960 года он завоевал вакантный титул чемпиона мира в легчайшем весе, а в 1973-м стал чемпионом в полулегкой категории.

Эдер завершил карьеру с выдающимся рекордом 72-2-4, 50 КО. Примечательно, что оба поражения (по очкам) он потерпел от японца Масахико Харады.

В 1992 году Жофре был посвящен в Международный зал славы бокса.

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Метки:
Профессиональный бокс Утраты Бразилия

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