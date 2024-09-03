UFC отреагировал на нокаут казахстанца в историческом бою

Twitter-аккаунт UFC Fight Pass прокомментировал нокаут казахстанского боксера Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) в поединке с американцем Антонио Тоддом (17-11, 9 КО), передает Vesti.kz.

Вечер бокса прошел в Санта-Инезе (США), где Ахмедов выступал впервые. Он уже в первом раунде поединка, прошедшего в лимите среднего веса, удосрочил своего соперника и сделал заявление о своем будущем.

"Ахмедов просто доминировал!", - подписал UFC Fight Pass, поделившись видео нокаута на своем аккаунте.

Для 26-летнего Садриддина это был первый бой с декабря 2022 года. Он добился своей 14-й победы в карьере и 12-й досрочной. Что касается 30-летнего Тодда, то он потерпел уже 11-е поражение.