Убежал от Алимханулы? Озвучена дата боя топового претендента с 21-0

Непобежденный британский боксер среднего веса Хамза Шираз (21-0, 17 КО) проведет свой следующий бой 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает Vesti.kz.

Как передает инсайдер Майкл Бенсон со ссылкой на промоутера Фрэнка Уоррена, Шираз сразится против неназванного чемпиона мира. С большой долей вероятности, оппонентом Хамзы станет обладатель титулов IBF и WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО). Команды боксеров в настоящее время ведут переговоры и уже дважды просили об отсрочке промоутерских торгов по бою у WBO.

"Фрэнк Уоррен сообщил, что следующий бой Хамзы Шираза будет за титул чемпиона мира и состоится 22 февраля в Эр-Рияде в карде возвращения Даниэля Дюбуа, но он не уточнил, будет ли это поединок против Жанибека Алимханулы или другого чемпиона", - написал Бенсон в соцсети Х.

Напомним, что Алимханулы провел свой последний бой 4 октября в австралийском Сиднее, где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича.

В свою очередь, Шираз боксировал 21 сентября в Лондоне и удосрочил соотечественника Тайлера Денни.