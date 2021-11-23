"У Жанибека впереди большое будущее". Эксперт оценил победу Алимханулы нокаутом над экс-чемпионом

Авторитетный американский журналист и обозреватель бокса Стив Кив поделился мнением о поединке казахстанского проспекта среднего веса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) с французом Хассаном Н'Дамом Н'Жикамом (38-6, 21 КО).

Их бой состоялся 21 ноября в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Алимханулы техническим нокаутом в восьмом раунде.

"Жанибек Алимханулы остался непобежденным, устроив избиение ветерану Хассану Н'Даму в течение восьми односторонних раундов. После того как Алимханулы уронил соперника в конце третьего раунда, было ясно, что это только вопрос времени, когда "Казахский стиль" оформит нокаут. Но по мере того, как раунды продолжались и Алимханулы все не мог прикончить Н'Дама, возник вопрос, должен ли рефери Кенни Бэйлесс просто дать отмашку и спасти 37-летнего француза от избиения.

Алимханулы - боец, у которого впереди большое будущее. Н'дам - один из тех, чьи лучшие дни остались в зеркале заднего вида. К сожалению, его самое большое благословение - его выносливость и способность к выживанию - на данном этапе также является его самым большим проклятием", - написал автор в колонке на сайте NSAC.com.

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Для Алимханулы этот поединок был вторым в году. В июне также в Лас-Вегасе казахстанец одержал досрочную победу над другим экс-чемпионом - Робом Брантом (26-3, 18 КО) из США.