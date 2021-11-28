"У нас был контракт, но...". Головкин рассказал о ситуации с третьим боем против "Канело" и ценном варианте на 2022 год

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) подтвердил, что открыт для обсуждения третьего поединка с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Недавно менеджер и тренер "Канело" Эдди Рейносо сообщил, что Альварес хочет провести поединок на родине в Мексике в конце следующего года, и он хотел бы, чтобы соперником мексиканца стал Головкин. Предыдущие два боя прошли в Лас-Вегасе: первый в сентябре 2017 года закончился ничьей, а через год минимально победил мексиканец.

"Я открыт для этого и всегда был открыт, - сказал Головкин в интервью LA Times. - Уверен, вы знаете, что у нас был контракт и обязательства по реваншу, но этот бой не состоялся. Я чувствую себя очень уверенно в сложившейся ситуации. Если будет предложение, мы обязательно его рассмотрим, но на данный момент никто ко мне не обращался".

Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

29 декабря в Японии Головкин проведет объединительный поединок против "суперчемпиона" WBA в среднем весе Риоты Мураты. По словам GGG, у него уже есть интересный вариант продолжения своей карьеры в следующем году в случае победы над японцем.

"Если все будет хорошо с этим боем, у меня будет возможность провести очень интересный поединок, который будет очень ценным во всех смыслах. И если все так и произойдет (в бою с Муратой), я воспользуюсь этой возможностью", - сказал Головкин.

Объявлена дата третьего боя "Канело" Альварес - Геннадий Головкин