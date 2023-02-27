"У бомжей перчатки лучше". В США тренер высмеял казахстанского боксера

Казахстанский боксер Айдын Ельжанов (6-1, 4 КО), тренирующийся в США, выложил забавное видео из зала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ельжанов показал тренеру свои изношенные боксерские перчатки, чем вызвал у того недоумение. "Друг мой, у бездомных перчатки и то лучше, чем эти", - сказал наставник.

Сам боксер не согласился с критикой тренера: "По мне, так вполне хорошие перчатки. Дома (в Казахстане) мы тренировались еще в хуже перчатках, еще и спарринговались в них, так что эти еще идеальные".

Напомним, в феврале Ельжанов дебютировал в США, нокаутировав американца Трентона Гибсона (2-5, 1 КО). Для него этот бой стал первым с 2018 года. Четыре из шести своих профи-боев он провел в Казахстане, также он выступал в России и Украине.