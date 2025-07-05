Трилогия Бивол - Бетербиев под угрозой? Место боя хотят сменить на другую страну

Известный журналист The Ring Майк Коппинджер сообщил, что третий бой между Дмитрием Биволом (24-1, 12 КО) и Артуром Бетербиевым (21-1, 20 КО), возможно, пройдет не в Саудовской Аравии, как ожидалось, а в России, сообщают Vesti.kz.

"Третий бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева был запланирован на ноябрь в Эр-Рияде. Однако Бивол и Бетербиев попросили Турки Аль аш-Шейха провести бой в России с другими организаторами, и Турки дал свое согласие. Теперь неясно, когда состоится третий бой", — написал инсайдер в соцсети X.

Два первых поединка за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе состоялись в Эр-Рияде благодаря поддержке саудовского спортивного деятеля Турки Аль аш-Шейха. В октябре 2024 года Бетербиев победил раздельным решением судей. В феврале 2025-го Бивол взял реванш, также выиграв по очкам.