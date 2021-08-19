Трижды бился с Жакияновым, отправлял в глухой нокаут оппонента. Против кого дебютирует в профи чемпион мира из Казахстана

30-летний Кайрат Ералиев принял решение попробовать свои силы в профи. Уже есть дата, место и имя соперника, против которого состоится дебют. Оппонент не из легких, но знакомый казахстанским болельщикам. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Ералиев на некоторое время пропал со всевозможных радаров. В сборной он добился определенных результатов. Однако место в составе не сохранил. Со стороны боксера не было какой-либо информации о дальнейших планах.

Однако недавно стало известно о том, что победитель чемпионата мира-2017 будет строить свою карьеру на профи-ринге. Его решение стало несколько неожиданным, но позитивным. Спортсмен ведь хороший, с большим потенциалом, технически одаренный.

Ему сейчас 30 лет, и еще есть время на то, чтобы сказать громкое слово в спорте. Площадкой для этого станет профессиональный бокс. Причем дебютирует он уже совсем скоро. Его бой против Бахыта Абдурахимова из Узбекистана состоится 22 августа в Караганде.

Кстати, интересный вариант для первого поединка. Соперник ведь не самый простой, способный на большие сюрпризы. Об этом хорошо помнит россиянин Мамед Ядгаров. Он был фаворитом во встрече с Бахытом, однако прозевал мощнейший удар, после которого отправился в тяжелейший нокаут.

Так что спокойный и расслабляющий режим против него не подойдет. Ералиеву для победы придется постараться. Высокие обороты, точные удары, плотная защита и работа ног - вот самый базовый вариант для успеха.

Абдурахимов хорошо знаком казахстанским любителям бокса. Он трижды выходил на ринг против нашего Жаната Жакиянова. Правда, все три раза боксер потерпел поражение. В финальной встрече всей истории на кону стоял WBC Asian Boxing Council Continental в легчайшем весе. Жакиянов выиграл единогласным решением судей.

Бахыт - активный боксер. Часто с первого же раунда начинает прессинговать. Придется нейтрализовать его стартовый натиск, не давать "зажать" себя. Иначе это может плачевно сказаться для Кайрата на всем поединке.

В общем, никакой легкой прогулки у Ералиева не будет. С первого же боя он начнет доказывать свое право на большие успехи в профи-боксе. Главное, сдержать Абдурахимова. Он опасен. Особенно для старта в профи.

Его поединок обязателен к просмотру. Интересно, сохранил ли в боец свои лучшие качества и навыки?

Надеемся, что да. Встреча с Абдурахимовым обещает быть зрелищным событием.

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