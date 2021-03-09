Джоэл Диас, тренер турецкого боксера Авни Йылдырыма (21-3, 12 КО), сообщил Boxingscene.com, что он опасается за свою жизнь после досрочного поражения его подопечного в недавнем поединке против чемпиона WBC и WBA во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (55-1-2, 37 КО).

Их поединок состоялся в конце февраля в США. В третьем раунде "Канело" отправил соперника в нокдаун, после чего Йылдырым отказался выходить на четвертый.

После поединка фанаты из Турции набросились на Диаса в социальных сетях, обвинив его, что он якобы получил взятку от команды "Канело".

"Я получаю сообщения от людей из Турции, в которых они грозятся убить меня, потому что я продал Йылдырыма, - мол, вместо того чтобы сделать его лучше, я ухудшил его навыки, сделав все только хуже. Они спрашивают меня, сколько "Канело" мне заплатил, чтобы я поставил своего бойца в такое положение. Они говорят: "Ты - мексиканец, и "Канело" из Мексики, а потому мы знаем, что он заплатил тебе несколько миллионов долларов, чтобы ты на это пошел", - сказал Диас.

"Я не продаюсь, чтобы мой боец понес ущерб. Если мой боксер выигрывает и показывает отличное выступление, тогда выигрываю и я, поэтому мне хочется, чтобы мой боец сиял, чтобы потом люди говорили: "Что за бой выдал этот мерзавец, и ведь он тренируется у Джоэла!" Но это не моя вина, что боксер не следовал тем инструкциям, поскольку он не сделал ничего, над чем мы работали в тренировочном лагере.

Он (Йылдырым) чувствует, что подвел свою родину, и не хочет возвращаться обратно в Турцию. Он плакал в ванной, при этом не проронив ни слова", - добавил наставник.