Тренер казахстанца сделал шокирующее признание перед чемпионским боем

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Сегодня 18:49
©Zhankosh Team

Тренер казахстанца Жанкоша Турарова (26-0, 19 КО) Сагатбек Мусаханов рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке своего подопечного к бою за чемпионский титул по версии IBO в первом полусреднем весе с мексиканцем Алехандро Менесесом (16-5, 9 КО).

Их поединок состоится 21 марта в Алматы, который будет рассчитан на 12 раундов.

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"Жанкош не смотрит бои соперников. Я же изучил бои оппонента. Он приехал андердогом в Англию и выиграл звание чемпиона мира у местного  проспекта.

Бой будет серьезный, соперник очень непростой. Он доставит сложности Жанкошу и мы основательно готовимся к нему. Настрой у Жанкоша хороший. Он покажет себя в лучшем виде и постарается порадовать казахстанцев.

Главное выиграть этот бой, после этого будем смотреть дальше. Надеюсь, что зрителям понравится поединок", - отметил Мусаханов.

Напомним, что Тураров в последнем бою, состоявшемся в декабре в Алматы, финишировал венесуэльца Луиса Энрике Ромеро (11-6-1, 7 КО) в седьмом раунде и завоевал вакантный пояс IBO Intercontinental. Между тем Менесес последний раз боксировал в апреле прошлого года, когда в Ливерпуле техническим нокаутом в девятом раунде сенсационно победил британца Сэма Максвелла (17-1, 11 КО) и завоевал вакантный пояс от IBO.

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Метки:
Тураров Жанкош

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