Тренер "Канело" сделал заявление о третьем бое с Головкиным

Эдди Рейноса, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО), высказался по поводу организации третьего поединка между мексиканцем и казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), владеющим титулами IBF и IBO в среднем дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, в этом году "Канело" планирует провести два боя. На ринг мексиканец вернется после февраля.

"Третий бой с Головкиным? Посмотрим, что можно будет сделать на май и сентябрь. Головкин недавно вызвался подраться с "Канело", поэтому намерение организовать трилогию есть. Но уже во втором среднем весе. Если Головкин хочет, он может подняться. Сауль уже не спустится в средний дивизион. Он может подняться выше, но в средний вес он уже не уложится. Посмотрим, что будет в этом году", - сказал Рейносо в интервью Fight Hub TV.

Аналитик DAZN предсказал нокаут в третьем бою Головкина и "Канело"

Ранее стало известно, что "Канело" получил предложение на третий бой с Головкиным на 17 сентября, но уже в лимите второго среднего веса (168 фунтов), а на кону будут стоять четыре титула Альвареса.

Предыдущие два боя Головкина с "Канело" состоялись в лимите среднего веса. Первый в сентябре 2017 года закончился спорной ничьей, а ровно через год минимально победил мексиканец.

"Канело" Альвареса разоблачили и засчитали поражение от Головкина