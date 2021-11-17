Тренер "Канело" объяснил переход в новый вес и выбор следующего соперника

Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 KO), объяснил, почему попросил Всемирный боксерский совет организовать бой между его подопечным и чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе конголезцем Илунгой Макабу (28-2, 25 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я просто видел, что Сауль делает с тяжеловесами во время спаррингов. Именно поэтому мы попросили о поединке с Макабу. Мы знаем, что Илунга сильный боец, но "Канело" может победить его.

Многие могут назвать наше решение безумием, но так говорили об Альваресе, когда он был чемпионом еще в первом среднем весе и принял решение подняться в средний, второй средний и полутяжелый дивизионы. Я доверяю Альваресу, он силен и обладает многими качествами. Я знаю, что он выиграет этот бой.

Нам предстоит тяжелое испытание. Такое же, которое мы прошли во втором среднем и полутяжелом весе. Теперь мы постараемся преодолеть его в первом тяжелом дивизионе", - приводит слова Рейносо Fightnews.info.

Напомним, что 8 ноября мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, после чего отметил, что не против трилогии с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), если GGG готов перейти во второй средний вес. А недавно все тот же Рейносо выбрал новое место для третьего боя.

Головкин, как известно, вернется на ринг 29 декабря в Токио, где проведет объединительный бой с обладателем пояса WBA Super японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО).