Тренер и менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (64-3-2, 39 КО) Эдди Рейносо рассказал о ближайших планах мексиканского боксёра и назвал предпочтительных соперников, передают Vesti.kz.

По его словам, главным приоритетом для Канело остаётся реванш с американцем Теренсом Кроуфордом. Если организовать этот бой не удастся, Рейносо допускает возможность реванша с россиянином Дмитрием Биволом.

"Послушайте, я бы хотел немедленный реванш с Кроуфордом. Надеюсь, он сможет вернуться в бокс - по-моему, он уже где-то говорил, что, возможно, вернётся. Я бы хотел реванш с ним. А если не получится, то когда-нибудь также хотелось бы провести реванш с Биволом", - заявил Рейносо в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Также тренер прокомментировал возможное противостояние украинца Александра Усика и американца Дэвида Бенавидеса в первом тяжёлом весе. Рейносо отметил, что переход из супертяжёлого веса в первый тяжёлый дивизион не станет проблемой для украинца благодаря грамотной работе его команды. По его мнению, поединок получится конкурентным благодаря опыту Усика и молодости и ударной мощи Бенавидеса.

Напомним, что Канело встречался с Биволом и Кроуфордом в мае 2022 года и сентябре 2025-го соответственно, проиграв обоим по очкам. Свой последний бой мексиканец провёл 31 октября 2026 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победив ранее не знавшего поражений француза Кристиана Мбилли единогласным решением судей и вернув титул чемпиона мира WBC во втором среднем весе.