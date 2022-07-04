Тренер казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатан Бэнкс высказался о возрасте своего подопечного перед трилогией с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), заявив, что этот фактор не станет препятствием для GGG в третьем бою с "Канело", сообщает "Чемпионат".

В этом году Головкину исполнилось 40 лет.

"Я считаю, что его возраст беспокоит одних журналистов. Не думаю, что он волнует даже его соперников. Что же касается меня… мне все равно. Я начну переживать, когда что-то замечу.

Сейчас же, пока он остается мотивированным и старается изо всех сил ради достижения цели, я не вижу причин говорить с ним о том, что он стар", – сказал Бэнкс.

Трилогия Головкин - "Канело" состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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