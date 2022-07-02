Джонатан Бэнкс, тренер чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), высказался о ключевом факторе в предстоящем третьем поединке с мексиканцем Саулем Альваресом (57-2-2, 39 КО), который состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (США).

"Наша ежедневная цель – это работа над защитой. Я думаю, что 90 процента бойцов такого уровня умеют хорошо атаковать, но очень немногие из них так же хороши в обороне, как и в нападении. Так что цель состоит в том, чтобы продолжать работать над защитой, и чем больше вы будете работать над этим компонентом, тем лучше.

Есть ли явное преимущество на стороне Головкина? Нет. Главное – это быть последовательным, дисциплинированным и придерживаться плана. Я верю, что Геннадий уже настроен на победу. Это просто вопрос того, чтобы он вышел и сделал это. Мысленно он хочет победить. Мысленно он говорит: "Это то, что мне нужно сделать, чтобы победить". Если первые два поединка остались без нашей победы, теперь давайте сделаем что-то другое, чтобы убедиться, что это сработает", - приводит слова Бэнкса Boxing247.com.

Головкин назвал победителя в третьем бою с "Канело"

Напомним, трилогия на арене T-Mobile, где прошли и два предыдущие поединка. Первый завершился спорной ничьей, а во втором решением судей выиграл мексиканец.

Третий бой пройдет в лимите суперсреднего веса. Для "Канело" это будет первая защита звания абсолютного чемпиона, а для Головкина - дебют в новом весе.

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