Тренер Алимханулы высказался о бое Бивола против непобежденного мексиканца

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 10:17
©David Spagnolo/Main Events

Известный американский тренер Бадди МакГирт, под руководством которого выступает казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО), поделился своим прогнозом на бой между чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и мексиканцем Хильберто Рамиресом (44-0, 30 KO).

Их поединок состоится 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

"Это интересный поединок. Это интересно потому, что Рамирес постоянно оказывает давление на своих соперников. Я еще не видел, чтобы Бивол дрался с бойцом, который способен оказывать давление так, как это умеет Хильберто.

Сложность в том, как он справится с левшой. Рамирес большой и постоянно занят. Он наносит удары с любого положения. Это хороший бой. Будет интересно", - приводит слова тренера Fightnews.info.

Ранее Рамирес заявил, что после победы над Биволом будет готов подраться со своим соотечественником Саулем "Канело" Альваресом.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Рамирес Хильберто Бивол Дмитрий

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