Топовому боксеру в США грозит тюремный срок. Подробности

Новости спорта Бокс Профи-бокс
22 сентября 17:46
©fightnews.info

Запланированный на декабрь супербой между популярными американскими легковесами Джервонтой Дэвисом (27-0, 25 КО) и Райаном Гарсией (23-0, 19 КО) может и не состояться, сообщает vRINGe.com. Одному из участников поединка грозит тюремный срок. 

В ноябре 2020 года Дэвис проехал на красный, попал в ДТП и скрылся с места происшествия. В результате пострадали четыре человека, в том числе и беременная женщина.

Боксер попытался урегулировать инцидент - договорился с остальными пострадавшими. Но показания женщины убедили судью отказать Дэвису по прозвищу "Танк" - боксер признал свою вину и просил о досудебном урегулировании. Теперь же Джервонта предстанет перед судом - ему грозит тюремный срок. 

По словам пострадавшей, она получила травму колена и в результате ДТП ей пришлось перенести операцию на мочевом пузыре: "Я умоляла мистера Дэвиса, смотрела ему в глаза. Просила помочь, говорила, что мне нужно домой к дочери, что я беременна. Но он даже не попытался помочь. Он просто уехал с места ДТП".

Адвокат потерпевшей утверждает, что его клиентка не хочет компенсации от боксера: "Ее удовлетворит только один вариант - если Дэвиса заключат под стражу. Только так он поймет свою вину".

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Метки:
Профессиональный бокс ДТП Гарсия Райан

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