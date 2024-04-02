Top Rank обратился к Алимханулы: казахстанец отреагировал

Американская промоутерская компания Top Rank обратилась к чемпиону мира по версиям IBF и WBO в среднем весе из Казахстана Жанибеку Алимханулы (15-0, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Top Rank в соцсетях поздравил с днем рождения Алимханулы, которому накануне исполнился 31 год.

"Первый из первых! С днем рождения!"

На что Жанибек ответил лаконичным "Спасибо", сопроводив пост эмодзи флага Казахстана и сердца.

Свой последний бой Алимханулы провел в октябре 2023 года в США, когда в шестом раунде нокаутирвал немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и отобрал у него титул по линии IBF.

Ранее казахстанец получил нового претендента на титул, подробности - здесь.

Алимханулы согласился на бой с экс-чемпионом мира с 24 нокаутами