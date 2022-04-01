Top Rank обратилась к Алимханулы

Top Rank, американская промоутерская компания, занимающаяся проведением профессиональных боксерских поединков, обратилась к казахстанскому средневесу Жанибеку Алимханулы (11-0, 7 КО), чьи интересы также представляет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 1 апреля, Алимханулы исполнилось 29 лет.

"С днем рождения, претендент в среднем весе", - говорится в сообщении Top Rank в "Твиттере".

Напомним, Алимханулы 21 мая в США проведет бой с британским боксером Дэнни Дигнумом (14-0-1, 8 КО), он станет главным событием вечера на ESPN.