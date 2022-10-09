Титульный бой в весе Алимханулы и Головкина закончился нокаутом. Видео

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Сегодня 10:58
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Поединок за пояс "временного" чемпиона WBC в среднем весе между доминиканцем Карлосом Адамесом (22-1, 17 КО) и мексиканцем Хуаном Масиасом Монтиэлем (23-6-2, 23 КО) завершился досрочно, передает корреспондент Vesti.kz.

Противостояние, прошедшее в Карсоне (Калифорния, США), продлилось три раунда, в последнем из которых рефери пришлось остановить поединок и зафиксировать победу Адамеса техническим нокаутом. Таким образом, доминиканец стал "временным" чемпионом.

Напомним, что казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) является чемпионом WBA Super, IBF и IBO в этом же дивизионе, а Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) владеет поясом WBO.

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Метки:
WBC Профессиональный бокс

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