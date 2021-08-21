Титульный бой в США завершился нокаутом призера чемпионата мира

Украинец Исмаил Силлах (27-7-, 21 КО), который не боксировал с 2018 года, внезапно объявился в ринге в бою за вакантный пояс чемпиона США по версии NABA в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма), сообщает vRINGe.com.

Противостоял украинцу 23-летний уроженец Москвы Андрей Мангушев (5-0, 4 КО).

В третьем раунде боя в Майами (США) Мангушев потряс 36-летнего Силлаха правым прямым, зажал у канатов и бросился добивать. Тот не очень удачно защищался, вынудив свой угол незамедлительно капитулировать. Рефери остановил бой.

Силлах - серебряный призер чемпионата мира 2005 года и чемпионата Европы 2006 года среди любителей. Чемпион Северной Америки по версии NABF в полутяжелом весе (2010-2012). Бывший претендент на титул чемпиона мира.

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