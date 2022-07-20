"Титульные бои придут". Демьяненко дал совет казахстанскому боксеру из команды Головкина

Серебряный призер Олимпийских игр 1980 года по боксу Виктор Демьяненко прокомментировал предстоящий бой суперсредневеса Али Ахмедова (18-1, 14 КО). В интервью корреспонденту Vesti.kz он высказался о перспективах и потенциале казахстанца.

Ранее стало известно, что Ахмедов вернется на ринг 30 июля в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Его соперником станет мексиканец Рикардо Адриан Луна (23-8-2, 15 КО) по прозвищу "Тайсон". Поединок рассчитан на десять раундов.

"Самое главное, что он проведет бой. Для боксера главное - оставаться активным, быть на виду. Желательно проводить яркие поединки и добиваться эффектных побед. После поражения Ахмедову нужно быть максимально активным. Ему нужно проявлять себя, повышать свой рейтинг. Чем чаще он будет выходить на ринг, тем больше возможностей привлечь к себе внимание. Возможно, в сентябре Головкин возьмет его в свой кард. Дальше уже все пойдет по накатанной, и титульные бои придут", - отметил Демьяненко.

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Напомним, последний бой Ахмедов провел в декабре 2021-го и одержал победу мощным нокаутом над мексиканцем Полом Валенсуэлой (26-11, 17 КО).

Интересы казахстанского боксера представляет промоутерская компания GGG Promotions, основателем которой является чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО).

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