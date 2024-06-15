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Титул или исторический бой? Алимханулы оказался перед выбором

Титул или исторический бой? Алимханулы оказался перед выбором
©Top Rank

Журналист и инсайдер Talksport.com Майкл Бенсон поделился информацией о планах главы Top Rank Боба Арума на казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО), передает Vesti.kz.

Как сообщил Бенсон, Арум заявил о намерении провести объединительный бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в среднем весе между Алимханулы и Карлосом Адамесом (23-1, 18 КО). Кроме того, именитый промоутер одобрил поединок Жанибека и британца Хамзы Шираза (20-0, 16 КО), который планируется в Великобритании.

Жанибек Алимханулы объявил о подготовке к бою с Канело

Напомним, что Алимханулы свой следующий бой проведет 14 июля с новозеландцем российского происхождения Андреем Михайловичем (21-0, 13 КО). В этом поединке на кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF, которые принадлежат казахстанцу.

В последний раз он боксировал в октябре прошлого года в США, когда остановил в шестом раунде немца Винченцо Гуальтьери (21-1-1, 7 КО) и завоевал титул IBF.

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс

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