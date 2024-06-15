Швейцария и Венгрия определили победителя матча Евро-2024

Сборные Швейцарии и Венгрии сыграли в матче первого тура группового этапа Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы A на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне завершилась со счетом 3:1 в пользу швейцарцев.

Подопечные Мурата Якина уже на 12-й минуте организовали быстрый гол, автором которого стал Квадво Дуа.

Швейцарцы продолжили действовать в прежнем ключе и перед перерывом Мишель Эбишер (45 минута) отметился красивым ударом - 2:0.

Венгры попытались исправить ситуацию, но сумели лишь отыграть один мяч: на 66-й минуте Барнабаш Варга поразил ворота Яна Зоммера.

Впрочем, под конец матча Швейцария сняла все вопросы о победителе игры: на 93-й минуте отличился Бриль Эмболо.

Отметим, что на 67-й минуте в составе сборной Венгрии на замену вышел экс-полузащитник "Астаны" Ласло Кляйнхаслер.

Таким образом, после первого тура в группе A лидирует сборная Германии, разгромившая в матче-открытия Шотландию со счетом 5:1. Швейцарцы по дополнительным показателям занимают второе промежуточное место. Команды Венгрии и Шотландии очков пока не набрали.

Во втором туре 19 июня Германия и Венгрия сыграют в Штутгарте, а Шотландия и Швейцария в этот же день встретятся в Кельне.

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