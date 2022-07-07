"Титан" из Казахстана сделал заявление перед боем против "Халка"

©instagram.com/qazaqtitan
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Сегодня 16:35

"Казахский Титан" Алмат Жуманов заявил, что его боксерский поединок против Саяда Гариби по прозвищу "Иранский Халк" запомнят как крутое шоу, передает vRinge

Противостояние состоится 31 июля в Dubai P7 Arena в Дубае (ОАЭ). Ранее стало известно, что Жуманов "выйдет на замену".

Промоушеном займется компания Wicked N' Bad. Формат поединка - четыре раунда по две минуты. 

"Пока что меня мало кто знает. Но 31 июля вы увидите мою мощь и силу. Я сделаю так, что этот бой запомнят как самое крутое шоу в истории Дубая", - сказал Жуманов.

Напомним, что "Казахский Титан" известен тем, что в апреле этого года сдвинул с места военно-транспортный самолет АН-72 и попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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