"Титан" из Казахстана встретится с "Халком". Подробности

Алмат Жуманов, известный как "Казахский Титан", проведет боксерский поединок против Саяда Гариби по прозвищу "Иранский Халк", передает телеграм-канал MMA RUSSIA.

Противостояние состоится 31 июля в Дубае, а Жуманов "выйдет на замену".

"Гариби тренировался к поединку против актера Мартина Форда. Поединок должен был состояться в апреле, но не был проведен, - информирует источник со ссылкой на The Mirror и продолжает. - Бой пройдет под эгидой британского промоушена Wicked 'N' Bad".

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