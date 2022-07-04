"Титан" из Казахстана встретится с "Халком". Подробности

©MMA RUSSIA
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Вчера 22:50

Алмат Жуманов, известный как "Казахский Титан", проведет боксерский поединок против Саяда Гариби по прозвищу "Иранский Халк", передает телеграм-канал MMA RUSSIA.

Противостояние состоится 31 июля в Дубае, а Жуманов "выйдет на замену".

"Гариби тренировался к поединку против актера Мартина Форда. Поединок должен был состояться в апреле, но не был проведен, - информирует источник со ссылкой на The Mirror и продолжает. - Бой пройдет под эгидой британского промоушена Wicked 'N' Bad".

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Метки:
Профессиональный бокс Иран Казахстан

Бокс Профи-бокс
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Вчера 22:50
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