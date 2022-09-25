Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии

Телохранитель Флойда Мейвезера Рэй Садеги, более известный под псевдонимом Джиззи Мак, был нокаутирован во время поединка в Японии, передает корреспондент Vesti.kz. Рефери решил не продолжать бой.

Ранее телохранитель вмешался в дуэль взглядов Мейвезера с японским бойцом смешанных единоборств Микуру Асакурой, а затем вышел на ринг.

Мак провел поединок с японским кикбоксером Кудзи Танако по прозвищу "Император" и был нокаутирован в третьем раунде.

Телохранитель Мейвезера жестко вмешался в дуэль взглядов с бойцом ММА