Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии

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Сегодня 12:32
©Кадр с видео

Телохранитель Флойда Мейвезера Рэй Садеги, более известный под псевдонимом Джиззи Мак, был нокаутирован во время поединка в Японии, передает корреспондент Vesti.kz. Рефери решил не продолжать бой.

Ранее телохранитель вмешался в дуэль взглядов Мейвезера с японским бойцом смешанных единоборств Микуру Асакурой, а затем вышел на ринг.

Мак провел поединок с японским кикбоксером Кудзи Танако по прозвищу "Император" и был нокаутирован в третьем раунде. 

Телохранитель Мейвезера жестко вмешался в дуэль взглядов с бойцом ММА

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Метки:
Профессиональный бокс Япония Мейвезер Флойд

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