Тайсона Фьюри раскритиковали за выбор оппозиции и предложили казахстанского супертяжа

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 16:52
©twitter.com/talkSPORT

Обозреватель портала NoSmokeBoxing Даршан Десаи в беседе с корреспондентом Vesti.kz возмутился тем, что британский супертяжеловес Тайсон Фьюри себе в соперники выбрал соотечественника Дерека Чисору. Эксперт отметил, что ряд других боксеров, в числе которых и казахстанец Жан Кособуцкий, больше заслужили эту возможность.

В начале декабря Фьюри одолел своего соотечественника нокаутом в десятом раунде в главном бою вечера бокса в Лондоне 

"Какой смысл драться в третий раз с соперником, которого ты без проблем победил дважды. При этом во второй раз Фьюри нокаутировал Чисору. Бой без интриги. Я согласен, что он гораздо опытнее перспективных тяжеловесов. Однако те же Кособуцкий, Махмудов или другие непобежденные ребята. Это был бы шанс для новых имен. 

Как бы все сложилось в ринге - неизвестно. Ясно, что Фьюри был бы абсолютным фаворитом, но у зрителей хотя бы был эффект непредсказуемости. Новый соперник, который абсолютно незнаком и может преподнести сюрприз. Остается надеяться, что четвертого противостояния между Чисорой и Фьюри не будет", - отметил Десаи.

Ранее боксеры встречались в 2011 и 2014 годах. Если в первом случае Фьюри выиграл судейским решением, то во втором одержал досрочную победу. Ожидается, что следующий бой Фьюри проведет с украинцем Александром Усиком. Но, учитывая непредсказуемый характер британца, соперником может стать совершенно другой боксер. 

Между тем Кособуцкий в противостоянии с Хуссейном Мухамедом добился досрочной победы в третьем раунде и защитил свой пояс WBC International. Благодаря этому он получил бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Кособуцкий Жан Казахстан Профессиональный бокс Фьюри Тайсон

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 19:36
Профи-бокс
Представлен официальный постер титульного боя Батыра Джукембаева
Сегодня , 18:50
Профи-бокс
Стал известен соперник Джукембаева по титульному бою
Сегодня , 16:52
Профи-бокс
Тайсона Фьюри раскритиковали за выбор оппозиции и предложили казахстанского супертяжа
Вчера , 21:58
Профи-бокс
Чемпион мира дал совет "Канело" перед возможным реваншем с Биволом
Вчера , 18:57
Профи-бокс
Нокаутированная Ангелиной Лукас боксерша оценила перспективы казахстанки
Вчера , 15:52
Профи-бокс
Непобежденному казахстанцу предрекли чемпионский титул после успешного дебюта на DAZN
Вчера , 11:42
Профи-бокс
Самая сексуальная боксерша Казахстана сделала шокирующее признание после завоевания титула
Вчера , 08:53
Профи-бокс
"Cекс-символ Казахстана уже с поясом". СМИ отреагировали на победы Лукас и Турарова
11 декабря, 22:35
Профи-бокс
"Буду завоевывать очень много титулов для Казахстана!". Эмоциональная речь Ангелины Лукас сразила зал
11 декабря, 21:46
Профи-бокс
Непобежденный казахстанец брутальным нокаутом дебютировал на DAZN и завоевал титул
© 2008 - 2022 ТОО «EML»