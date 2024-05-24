Тайсон Фьюри сделал заявление о завершении карьеры

Британский супертяж Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) высказался о своем будущем после поражения в объединительном бою с украинским боксером Александром Усиком (22-0, 14 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры.

"Не вижу себя в боксе в следующие, скажем, 5 лет. Не стоит забывать, что я и так отдал этому виду спорта 20 лет жизни. Отдал все юношеские годы, все подростковые годы, всю взрослую жизнь. Понятное дело, что мне хочется пожить в свое удовольствие. Хочется пожить для себя. Хочется побыть собой. Настоящим собой. Я многого добился, заработал огромную кучу денег. Ну так почему бы теперь не насладиться всем этим?

Знаете, жизнь - она ведь на самом деле коротка. Сегодня мы живем, а завтра нас уже не станет", - приводит слова Фьюри vRINGe.com.