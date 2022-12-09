Тайсон Фьюри пригласил на спарринги экс-футболиста сборной Англии

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Вчера 10:01
©instagram.com/tysonfury

Известный британский боксер Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) пригласил на спарринги экс-футболиста "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйна Руни, который сейчас тренирует в США клуб местной лиги (MLS) D.C. United, сообщает vRINGe.com.

Руни обожает бокс и считает соотечественника-супертяжа Фьюри лучшим в этом виде спорта за последнее время.

"Вряд ли его кто-то когда-либо победит. Он - абсолютная легенда. Он зрелищный, с невероятной техникой и еще более невероятной психикой. Если честно, я считаю, что его нужно посвятить в рыцари. Ведь он не просто не боялся драться на чужой территории. Именно на выезде он завоевал и защищал свои титулы. Как по мне, именно он является олицетворением бокса", - сказал Руни.

И, похоже, Уэйн сумел растрогать Фьюри.

"Руни - легенда. Я рос и смотрел, как он играет за Манчестер и Англию. Так что не передать словами, насколько я тронут его речью. Знаю, что он является преданным поклонником бокса. Он ведь и сам из боксерской семьи. А если так, то надеюсь, что мы сможем в будущем немного поспарринговать. Тем более, что мне нужен спарринг-партнер небольшого росточка - готовиться к Александру Усику. Уэйн, если ты меня слышишь! Позвони мне, сынок!", - ответил Тайсон.

Напомним, что Фьюри следующий бой должен провести с украинцем Александром Усиком. Ожидается, что этот мегафайт будет организован весной 2023 года.

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Метки:
Фьюри Тайсон Руни Уэйн

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