Тайсон Фьюри пообещал отшлепать Энтони Джошуа в объединительном бою

Британский супертяж Тайсон Фьюри, чемпион мира по версии WBC, обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа, который защитил четыре своих титула, сообщают Vesti.kz.

Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде боя, который прошел в Лондоне, защитив свои пояса WBA, IBF, WBO и IBO. Но эта победа не впечатлила Фьюри.

"Энтони Джошуа только что об****лся в прямом эфире. Я хочу этот бой следующим. Я отшлепаю тебя, как Деонтея Уайлдера, во втором-третьем раунде", - сказал Фьюри в своем Instagram.

Напомним, Фьюри и Джошуа договорились о проведении двух поединков в 2021 году. Первый из них будет объединительным, а второй станет реваншем для проигравшего.