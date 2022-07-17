Тайсон Фьюри назвал истинную причину завершения карьеры

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 КО) назвал истинную причину завершения профессиональной карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По его словам, он собирался завершить карьеру еще после третьего боя против Деонтея Уайлдера осенью прошлого года, всерьез испугавшись за свое здоровье.

"Я нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде, и это было круто, но не все так просто. Давайте вернемся в мою раздевалку. Я ощупывал свой затылок, и там были шишки, похожие на кулаки. Я не знал, что со мной и есть ли у меня какое-то повреждение мозга. Это были огромные опухоли, что меня очень напугало. Я тут же подумал, что могу на всю жизнь остаться с проблемами с головой.

У меня было сотрясение мозга, и я ничего не помнил. Когда тебя так сбивают с ног, разве можно что-то вспомнить? Я считал, что в третьем бою Уайлдер отправил меня на канвас четыре раза, а на самом деле это было два раза. После этого боя я и подумал: "Знаете что? Пора заканчивать", - цитирует Фьюри The Sun.

Напомним, что в апреле этого года британец вновь вышел в ринг и успешно отстоял титул, нокаутировав соотечественника Диллиана Уайта. После боя Фьюри объявил о завершении карьеры, но уже дал понять, что готов рассматривать варианты для очередного возвращения.

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