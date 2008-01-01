Сын Кости Цзю брутально нокаутировал соперника в первом раунде

В Австралии в главном событии вечера местный проспект первого среднего веса до 69,9 килограмма Тим Цзю
(17-0, 13 КО) одержал досрочную победу над новозеландским оппонентом Боуином Морганом
(21-2, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Цзю ударом справа нокаутировал соперника. Этим самым он защитил звание чемпиона мира по версии WBO Global.
Отметим, что отец Тима - бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю
. В период с 1992 по 2005 год российско-австралийский боксер выиграл 31 бой (25 нокаутом) в профи и потерпел два поражения.