Сын Кости Цзю брутально нокаутировал соперника в первом раунде

Тем самым успешно защитил свой титул.

Тим Цзю. Фото: fightsports.tv©
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Сегодня 19:40
В Австралии в главном событии вечера местный проспект первого среднего веса до 69,9 килограмма Тим Цзю (17-0, 13 КО) одержал досрочную победу над новозеландским оппонентом Боуином Морганом (21-2, 11 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был рассчитан на десять раундов, но завершился в первом, когда Цзю ударом справа нокаутировал соперника. Этим самым он защитил звание чемпиона мира по версии WBO Global.

Отметим, что отец Тима - бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю. В период с 1992 по 2005 год российско-австралийский боксер выиграл 31 бой (25 нокаутом) в профи и потерпел два поражения.
Метки:
Профессиональный бокс Цзю Костя Австралия
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 19:40
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