Супертяж из Казахстана узнал вердикт за бой с неожиданным исходом

Супертяж из Казахстана Иван Дычко (12-0, 11 KO) одержал 12-ю победу в карьере, но впервые не сумел нокаутировать оппонента, коим выступил аргентинец Кевин Эспиндола (7-4, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

10-раундовый бой в Буэнос-Айресе (Аргентина) продлился всю дистанцию и завершился победой решением казахстанца.

При этом интернет-журнал vRINGe.com считает, что Дычко выглядел невнятно.

"Ближе всего к досрочной победе Дычко был в решающих раундах, но к тому моменту Эспиндола уже твердо для себя решил, что сделает все от себя зависящее, чтобы услышать гонг.

В целом, проспект выглядел невнятно: боксировал медленно, практически не комбинировал, не использовал превосходство в антропометрии. Поэтому результат получился ожидаемым - Эспиндола достоял до конца.

Счет судей: 100-90 и дважды 99-91 в пользу фаворита", - пишет источник.