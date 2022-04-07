"Суперчемпион" впечатлил Головкина

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался об обладателе пояса WBA Super в этом дивизионе японце Риоте Мурате (16-2, 13 КО), с которым 9 апреля проведет объединительный поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер впечатлен тем, как Мурате в свое время удалось реабилитироваться за два поражения в своей карьере от американца Роба Бранта и француза Хассана Н’Дама Н’Жикама.

"Я признаю и ценю его боксерские навыки, а также тот факт, что он - олимпийский чемпион, а в настоящее время является "суперчемпионом" WBA, - приводит слова Головкина Boxingscene.com. - Это многое говорит о нем. Тот факт, что он отомстил за оба поражения, также говорит о том, что он умеет анализировать бои, как корректировать свой подход, чтобы победить. И, конечно же, о боксерах нельзя судить по одному бою. У всех бывают плохие дни, я бы сказал.

Мурата как-то сказал, что считает бой со мной вершиной своей карьеры. Он подходит к тренировочному процессу с хорошим настроем, поэтому, конечно, это будет трудный бой. Он солидный боксер с отличными навыками. Будет очень интересно".

Напомним, Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула, также объявлены судьи предстоящего поединка. Кроме того, был назван его победитель.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!