 5FYdm2cv5Nw1PGf6cy9zlwVj60yxHPbmrdYApfdB
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Суперчемпион" впечатлил Головкина

"Суперчемпион" впечатлил Головкина
©Reuters
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался об обладателе пояса WBA Super в этом дивизионе японце Риоте Мурате (16-2, 13 КО), с которым 9 апреля проведет объединительный поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер впечатлен тем, как Мурате в свое время удалось реабилитироваться за два поражения в своей карьере от американца Роба Бранта и француза Хассана Н’Дама Н’Жикама.

"Я признаю и ценю его боксерские навыки, а также тот факт, что он - олимпийский чемпион, а в настоящее время является "суперчемпионом" WBA, - приводит слова Головкина Boxingscene.com. - Это многое говорит о нем. Тот факт, что он отомстил за оба поражения, также говорит о том, что он умеет анализировать бои, как корректировать свой подход, чтобы победить. И, конечно же, о боксерах нельзя судить по одному бою. У всех бывают плохие дни, я бы сказал.

Мурата как-то сказал, что считает бой со мной вершиной своей карьеры. Он подходит к тренировочному процессу с хорошим настроем, поэтому, конечно, это будет трудный бой. Он солидный боксер с отличными навыками. Будет очень интересно".

Напомним, Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула, также объявлены судьи предстоящего поединка. Кроме того, был назван его победитель.

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин-Мурата Япония Геннадий GGG Головкин Мурата Риота

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:27
Профи-бокс
Майка Тайсона шокировала зарплата чемпиона UFC Майка Тайсона шокировала зарплата чемпиона UFC
Сегодня , 20:29
Профи-бокс
Батыр Джукембаев сделал заявление Батыр Джукембаев сделал заявление
Сегодня , 20:05
Профи-бокс
"Суперчемпион" впечатлил Головкина "Суперчемпион" впечатлил Головкина
Сегодня , 19:42
Профи-бокс
Назван победитель в бою Головкина против Мураты Назван победитель в бою Головкина против Мураты
Сегодня , 17:53
Профи-бокс
Головкин рассказал о сложностях и наставлениях тренера перед боем с Муратой Головкин рассказал о сложностях и наставлениях тренера перед боем с Муратой
Сегодня , 17:31
Профи-бокс
"Адреналин начинает зашкаливать". Головкин - о бое с "суперчемпионом" за три титула "Адреналин начинает зашкаливать". Головкин - о бое с "суперчемпионом" за три титула
Сегодня , 16:06
Профи-бокс
"Единственный, кто может конкурировать с "Канело". Головкина похвалили перед боем с "суперчемпионом" "Единственный, кто может конкурировать с "Канело". Головкина похвалили перед боем с "суперчемпионом"
Сегодня , 15:20
Профи-бокс
В Великобритании назвали фаворита титульного боя казахстанского супертяжеловеса В Великобритании назвали фаворита титульного боя казахстанского супертяжеловеса
Сегодня , 15:01
Профи-бокс
Головкин обратился к фанатам на казахском языке перед боем с "суперчемпионом" Головкин обратился к фанатам на казахском языке перед боем с "суперчемпионом"
Сегодня , 13:56
Профи-бокс
Мейвезер выбрал нового соперника для возвращения на ринг Мейвезер выбрал нового соперника для возвращения на ринг
Сегодня , 12:43
Профи-бокс
Объявлены судьи титульного боя Головкина с "суперчемпионом" Объявлены судьи титульного боя Головкина с "суперчемпионом"
Сегодня , 12:28
Профи-бокс
"Нашла коса на камень". Головкин пообещал устроить бой года против "суперчемпиона" "Нашла коса на камень". Головкин пообещал устроить бой года против "суперчемпиона"
Сегодня , 11:49
Профи-бокс
"Раздавит Мурату". Экс-чемпион мира раскрыл план Головкина перед боем с "Канело" "Раздавит Мурату". Экс-чемпион мира раскрыл план Головкина перед боем с "Канело"
Сегодня , 11:12
Профи-бокс
"Живая легенда". Промоутер Головкина представил звездного гостя на бое с "суперчемпионом" "Живая легенда". Промоутер Головкина представил звездного гостя на бое с "суперчемпионом"
Сегодня , 10:58
Профи-бокс
Пресс-конференция Головкина и Мураты: первые слова боксеров Пресс-конференция Головкина и Мураты: первые слова боксеров
Сегодня , 10:44
Профи-бокс
Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула Головкин и Мурата впервые встретились перед боем за три титула
Сегодня , 09:55
Профи-бокс
"Эти жалкие замечания". Головкин жестко ответил "Канело" "Эти жалкие замечания". Головкин жестко ответил "Канело"
Сегодня , 08:40
Профи-бокс
Жанибек Алимханулы раскрыл детали боя за чемпионский титул Жанибек Алимханулы раскрыл детали боя за чемпионский титул
Сегодня , 08:03
Профи-бокс
Головкина сравнили с Мохаммедом Али Головкина сравнили с Мохаммедом Али
Вчера , 20:51
Профи-бокс
"Я не лгу себе". Головкин - о карьере, влиянии возраста и своем месте в рейтингах "Я не лгу себе". Головкин - о карьере, влиянии возраста и своем месте в рейтингах
Вчера , 16:42
Профи-бокс
Оценены шансы Головкина против "суперчемпиона" перед мегабоем Оценены шансы Головкина против "суперчемпиона" перед мегабоем
Вчера , 16:07
Профи-бокс
"Суперчемпиона" включили в список самых опасных соперников в карьере Головкина "Суперчемпиона" включили в список самых опасных соперников в карьере Головкина
Вчера , 15:50
Профи-бокс
Тренер "Канело" раскрыл запасной план на случай срыва трилогии с Головкиным Тренер "Канело" раскрыл запасной план на случай срыва трилогии с Головкиным
Вчера , 10:16
Профи-бокс
Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге! Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!
Вчера , 09:37
Профи-бокс
"Сейчас самое время драться с GGG". Хирн удивил высказыванием про Головкина "Сейчас самое время драться с GGG". Хирн удивил высказыванием про Головкина
Вчера , 08:59
Профи-бокс
"Канело" задумали сделать бой за "абсолют" в случае поражения Головкина "Канело" задумали сделать бой за "абсолют" в случае поражения Головкина
Вчера , 07:25
Профи-бокс
Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом" Промоутер Головкина обратился к фанатам перед боем с "суперчемпионом"
5 апреля, 22:21
Профи-бокс
"Это нужно знать". DAZN отреагировал на бой Головкина с "суперчемпионом" "Это нужно знать". DAZN отреагировал на бой Головкина с "суперчемпионом"
5 апреля, 21:50
Профи-бокс
Санчес раскрыл подсказки Головкину и объяснил победу "Канело" Санчес раскрыл подсказки Головкину и объяснил победу "Канело"
5 апреля, 17:32
Профи-бокс
В ESPN предрекли нокаут в бою Алимханулы за чемпионский титул В ESPN предрекли нокаут в бою Алимханулы за чемпионский титул

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus