"Суперчемпион" рассказал о страхе перед боем с Головкиным

Чемпион мира по версии WBA Super в среднем весе (до 72,6 килограмма) японец Риота Мурата (16-2, 13 КО) испытывает чувство страха в преддверии объединительного поединка против чемпиона мира по версиям IBF и IBO этого дивизиона казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО), сообщает vRINGe.com.

Однако пугает Мурату вовсе не легендарный соперник, известный своей панчерской удалью.

"Я боюсь не встречи с Головкиным, а еще одного переноса боя. Я готов", - заявил Риота.

Их бой пройдет 9 апреля в Японии, хотя изначально он должен был состояться в декабре 2021 года, но был перенесен из-за коронавирусных ограничений в стране. Официально о новой дате было объявлено 3 марта.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.