Стопроцентный нокаутер стал кандидатом на титульный бой с непобежденным казахстанцем

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Сегодня 18:59
©Universum Boxing

23-летний американец Джаред Андерсон (13-0, 13 КО) по прозвищу Большой Малыш является главным кандидатом на бой за вакантный пояс WBC Silver с 34-летним казахстанцем Жаном Кособуцким (19-0, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Ранее появилась информация о том, что россиянин Арсланбек Махмудов (15-0, 14 КО) вместо поединка с Кособуцким встретится с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО). 

Поединок казахстанца с Махмудовым был назначен WBC еще в прошлом году. Он планировался на май 2023 года.

Отметим, что Андерсон начал свою профессиональную карьеру в 2019 году. Все свои бои он провел в США. В данный момент он занимает 30-е место в рейтинге BoxRec, а также 11-е место в списке WBC и девятую строчку в WBO. В последнем поединке 10 декабря прошлого года Андерсон нокаутировал соотечественника Джерри Форреста и завоевал титул WBO International.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии. 

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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