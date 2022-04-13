Стало известно место боя Алимханулы за чемпионский титул

Определилось место боя казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (11-0, 7 КО) за титул "временного" чемпиона мира по версии WBO против британца Дэнни Дигнума (14-0-1, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Промоутер казахстанца Боб Арум сообщил The Ring, что Алимханулы и Дигнум встретятся 21 мая на арене при развлекательном отеле-казино Resorts World Las Vegas (США).

Также отмечается, что 12-раундовый бой будет транслироваться в прямом эфире на платформе ESPN.

Напомним, что ранее три попытки найти оппозицию для Алимханулы не увенчались успехом, когда в качестве его соперников назывались чемпион мира по версии WBO американец Деметриус Андраде (31-0, 19 КО), бразилец Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) и мексиканец Хайме Мунгия (39-0, 31 КО).

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