Стали известны сроки следующего боя Майка Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон планирует вернуться на ринг этой осенью. Об этом сообщает Fightnews.info со ссылкой на его тренера Рафаэля Кордейро.

"Мы продолжаем тренироваться. Он спортсмен, и всегда приходит на тренировку, чтобы поработать на лапах в зале. Думаю, у нас кое-что наклевывается на сентябрь. Я не знаю, кто будет следующим соперником. Его компания Legends Only League работает над этим, ведя переговоры с телевидением и подстраивая график, но мы тренируемся. Мы будем драться в сентябре", - сказал Кордейро.

Напомним, в ноябре прошлого года Тайсон провел выставочный поединок с другой легендой ринга - Роя Джонса-младшего. Боксеры, которым на двоих поднабралось больше ста лет, прошли всю дистанцию, завершив схватку вничью.

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