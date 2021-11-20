Стали известны первые участники андеркарта объединительного боя Головкина с "суперчемпионом"

Определились первые два боя андеркарта вечера бокса в Токио, где 29 декабря в главном событии встретятся чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и обладатель пояса WBA Super в этом же дивизионе японец Риота Мурата (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным BoxRec, в карде будут боксировать японцы Шуичиро Есино (14-0, 11 КО) и Масаюки Ито (27-3-1, 15 КО), а в другом поединке чемпион мира WBO в наилегчайшей весовой категории Дзюнто Накатани (22-0, 17 КО) из Японии сойдется с мексиканцем Кристианом Гонсалесом (14-1, 4 КО).

Напомним, что в случае успеха в предстоящем бою Головкин может провести следующий поединок весной 2022 года с британцем Крисом Юбенком-младшим (31-2, 23 КО), о чем ранее сообщил один из источников. Их встреча вполне вероятна, так как Юбенк заявлял, что представители GGG связывались с его командой и выражали заинтересованность в этом поединке.