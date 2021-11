Объявлены сроки, место первого боя и соперник Головкина в 2022 году

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) первый бой в 2022 году проведет с британцем Крисом Юбенком-младшим (31-2, 23 КО). Об этом сообщает Boxing Kingdom.

"На май нацелен бой Головкина с Крисом Юбенком-младшим на стадионе "Уэмбли". При условии, что Юбенк и Головкин выиграют свои ближайшие поединки", - пишет источник.

May is being targeted for Golovkin vs Eubank Jr at Wembley Stadium. Provided both Eubank & Golovkin win their next bouts.