Стала известна точная дата и место проведения чемпионского боя казахстанского боксера второго среднего веса Айдос Ербосынулы (16-0, 11 КО) с обладателем пояса WBA World в этом же дивизионе кубинцем Давидом Моррелом (7-0, 6 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации сервиса BoxRec, 12-ти раундовый поединок состоится 5 ноября в Миннеаполисе (США).

Напомним, Ербосынулы не выходил на ринг с осени прошлого года, когда в Астане нокаутировал Леннокса Аллена (22-2-1, 14 КО) из Гайаны.

Его команда весь год вела переговоры с Моррелом, владеющим поясом "регулярного" чемпиона WBA в суперсреднем весе.

Весной казахстанский боксер побывал в роли спарринг-партнера абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).