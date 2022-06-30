Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) в преддверии третьего боя с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) рассказал о том, какова была его реакция на поражение мексиканца от Дмитрия Бивола. Его слова приводит vRINGe.com.

Напомним, "Канело" в мае сенсационно проиграл россиянину единогласным решением судей, чем поставил под угрозу трилогию. Однако, по словам Головкина, он не переживал по этому поводу.

"Если честно, я слышал мнения некоторых экспертов, которые сказали, что никуда наш третий бой не денется. Так что я не нервничал. Как я отреагировал на его поражение? Моей первой реакцией было: "Да что вы говорите? Не может такого быть!" До поединка промоутер Эдди Хирн подавал всем "Канело" как какого-то непобедимого супергероя, типа Капитана Америки или что-то в таком плане. Говорили, что он поднимется в крузервейт, и все такое. Как по мне, все просто встало на свои места. Поверьте, "Канело" - прекрасный боец, но и Бивол тоже хорош. Я даже улыбнулся в тот момент, ведь все сбросили розовые очки и вернулись к реальности".

Головкин опустил на землю "Канело"

Напомним, 17 сентября Головкин и Альварес проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два поединка. Тогда первый завершился спорной ничьей, а во втором решением выиграл мексиканец.