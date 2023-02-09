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В США отреагировали на отказ Головкина от чемпионского титула

В США отреагировали на отказ Головкина от чемпионского титула
©instagram.com/gggboxing

Американский журналист Джек МакКаферри прокомментировал отказ казахстанского средневеса Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) от чемпионского титула IBF. В беседе с корреспондентом Vest.kz он объяснил, почему это решение наиболее оптимальное для GGG.

Ранее юрист казахстанского чемпиона сообщил об отказе Головкина от защиты титула в поединке с бразильцем Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО). Также под угрозой оказался титул WBA, который GGG должен защитить в бою с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО).

"Это ожидаемое решение. Бой Головкина с Фалькао неинтересен никому. Это можно было бы устроить в Казахстане, но я думаю, GGG решил отказаться от такой идеи. Сейчас Головкину нужен очень большой и денежный соперник, пояса уже не имеют такой ценности. Я считаю, что Мунгия является очень хорошим вариантом или найти себе мощного соперника во втором среднем весе", - отметил МакКаферри.

Бывшего чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканца Хайме Мунгию (41-0, 33 КО) считают самым вероятным соперником GGG.

Они, кстати, могли встретиться еще в 2018 году, но тогда Атлетическая комиссия Невады не позволила состояться этому бою.

Добавим, что у Головкина есть 15 дней на переговоры по бою с Ларой.

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Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Фалькао Эскива Лара Эрисланди

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