В США опасаются дебюта казахстанского супертяжа с поясом от WBC

23-летний американец Джаред Андерсон (13-0, 13 КО) идет на большой риск, выходя на ринг против 34-летнего казахстанца Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал американский журналист Джек МакКаферри.

Их поединок пройдет 1 июля в Толедо (штат Огайо, США). Он станет главным событием шоу на ESPN. К слову, это будет дебют для Кособуцкого в США. О переговорах боксеров стало известно еще в начале апреля, а в качестве запасного варианта рассматривался Джозеф Паркер (31-3, 21 КО) из Новой Зеландии.

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"Я думаю, что Жан Кособуцкий - опасный соперник для Джареда Андерсона. Его стиль очень сложный для Джареда. Я слежу за Кособуцким последние несколько лет. Он сильный левша, в которого трудно попасть. К тому же казахстанец сражается очень расслабленно. Есть ощущение, что своего настоящего уровня он еще не демонстрировал. Конечно, Джаред будет выступать в родном городе - это придаст ему сил. Он молод, перспективен. У него прекрасная статистика. В целом, решение драться с казахстанцем - это смелый поступок. Победитель этого противостояния приблизится к бою с чемпионом", - заявил МакКаферри.

Напомним, что осенью прошлого года Кособуцкий взял верх над немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО), защитил титул WBC International и поднялся на восьмое место в рейтинге супертяжелого веса по этой версии.

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