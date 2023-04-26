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Дебют в 18 лет и сравнение с Мухаммедом Али. Что нужно знать о сопернике Кособуцкого по бою в США

Дебют в 18 лет и сравнение с Мухаммедом Али. Что нужно знать о сопернике Кособуцкого по бою в США
©Top Rank

Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) дебютирует в США и уже договорился о бое с местным проспектом Джаредом Андерсоном (14-0, 14 КО) по прозвищу Большой малыш. Что из себя представляет соперник казахстанца - в материале Vesti.kz.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, их поединок станет главным событием вечера бокса на ESPN, который пройдет 1 июля в родном городе Андерсона - Толедо (штат Огайо, США). Джаред, восьмой номер ESPN в супертяжелом весе, впервые проведет бой в своем родном городе, а также впервые за свою четырехлетнюю профессиональную карьеру станет хэдлайнером шоу. Для Кособуцкого это будет дебют в США - до этого дрался в Германии, России, Беларуси, Украине и ОАЭ.

Очевидно, что это противостояние станет самым большим событием в карьере обоих боксеров. Расскажем немного о следующем сопернике Кособуцкого.

У 23-летнего Андерсона еще не было соперника, который продержался бы против него более шести раундов, причем десять из его 14 нокаутов пришлись на первые два раунда.

Андерсон начал заниматься боксом в восьмилетнем возрасте - в школе он часто дрался и нарушал дисциплину. К 15 годам он понял, что он талантливый боец ​​и решил строить свою карьеру в этом спорте. На любительском ринге Джаред дважды становился чемпионом США в супертяжелом весе - в 2017 и 2018 годах.

На профи-ринге Андерсон дебютировал в 2019 году в возрасте 18 лет, подписав многолетний контракт с известным промоушеном Top Rank. С тех пор он штурмом взял супертяжелый дивизион, выиграв первые три боя нокаутом в первом раунде. Его промоутер Боб Арум даже сравнивал его с "Величайшим" Мухаммедом Али, хотя сам Андерсон предпочел бы, чтобы его ни с кем не сравнивали.

"Честно говоря, я не фанат этого, - сказал Андерсон в интервью talkSPORT. - Я хочу быть собой. Я уважаю его, и я счастлив, что люди сравнивают меня с ним, но я просто хочу быть собой и быть лучшим, кем я могу быть".

После того как Андерсон получил признание в мире бокса, его пригласили в лагерь Тайсона Фьюри в качестве спарринг-партнера. В 2020 году американец помогал "Цыганскому королю" во время его подготовки к реваншу с Деонтеем Уайлдером.

Цель Андерсона - выиграть титул чемпиона мира и превзойти Энтони Джошуа, который стал чемпионом мира всего после 16 боев.

Первым титулом Большого малыша стал пояс чемпиона Северной Америки в хэвивейте среди юниоров (NABF Junior). Его он завоевал в 2021 году, нокаутировав россиянина Владимира Терешкина.

Свой последний бой Андерсон провел 8 апреля этого года в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси), где нокаутировал в третьем раунде доминиканца Джорджа Ариаса (18-1, 7 КО). На кону стояли титулы WBO International и чемпиона США по версии WBC в хэвивейте.

Что касается 34-летнего Кособуцкого, то он последний раз выходил на ринг в ноябре прошлого года в Оберхаузене (Германия) - казахстанец в третьем раунде нокаутировал немецкого боксера Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО) и защитил титул WBC International в супертяжелом весе.

Фото: boxingscene.com (1) и Top Rank (2)

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Метки:
Кособуцкий Жан Профессиональный бокс Казахстан

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