Дебют в 18 лет и сравнение с Мухаммедом Али. Что нужно знать о сопернике Кособуцкого по бою в США

Казахстанский боксер супертяжелого веса Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) дебютирует в США и уже договорился о бое с местным проспектом Джаредом Андерсоном (14-0, 14 КО) по прозвищу Большой малыш. Что из себя представляет соперник казахстанца - в материале Vesti.kz.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, их поединок станет главным событием вечера бокса на ESPN, который пройдет 1 июля в родном городе Андерсона - Толедо (штат Огайо, США). Джаред, восьмой номер ESPN в супертяжелом весе, впервые проведет бой в своем родном городе, а также впервые за свою четырехлетнюю профессиональную карьеру станет хэдлайнером шоу. Для Кособуцкого это будет дебют в США - до этого дрался в Германии, России, Беларуси, Украине и ОАЭ.

Очевидно, что это противостояние станет самым большим событием в карьере обоих боксеров. Расскажем немного о следующем сопернике Кособуцкого.

