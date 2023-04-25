Дрался с Джошуа и бил Месси. Стал известен кандидат на бой с казахстанцем с титулом WBC

Боксер тяжелого веса Джозеф Паркер (31-3, 21 КО) из Новой Зеландии рассматривается в качестве следующего соперника казахстанца Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Источник, близкий к ситуации, сообщил, что поединок находится в разработке. Предварительная договоренность уже есть, но обсуждение продолжается.

Ранее планировалось, что казахстанец встретится с россиянином Арсланбеком Махмудовым (15-0, 14 КО), но этот бой сорвался.

Отметим, что Паркер начал свою профессиональную карьеру в 2012 году. Он дрался в Новой Зеландии, Великобритании и Австралии. За свою карьеру потерпел три поражения и все от топовых боксеров. В марте 2018 года решением судей уступил Энтони Джошуа, затем в этом же году проиграл Диллиану Уайту. Последнее поражение от Джо Джойса получилось болезненным - Паркер был нокаутирован в 11-м раунде боя, состоявшегося в 2022 году.

В данный момент Джозеф занимает 11-е место в рейтинге BoxRec, а также 10-е место в списке WBC и шестую строчку в WBO. В последнем поединке в январе этого года Паркер решением судей победил британца Джозефа Месси.

При этом Кособуцкий последний бой провел осенью прошлого года, когда разобрался с немецким боксером Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО) и защитил титул WBC International. Благодаря этому он поднялся на восьмое место в дивизионе.

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