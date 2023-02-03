В США объяснили, почему Алимханулы не получит бой с чемпионом мира

Бой с временным чемпионом по версии WBC в среднем дивизионе доминиканцем Карлосом Адамесом (22-1, 17 КО) вряд ли станет следующим для казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (13-0, 18 КО). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил американский журналист Джек МакКаферри.

"Чемпионский титул WBC в среднем весе не защищался с 2021 года. Его действующий обладатель Джермалл Чарло не дрался уже 20 месяцев. К тому же он защитил свой пояс лишь трижды. Все это ведет к тому, что Адамес способен добиться боя за полноценный титул или заставить Чарло отказаться от него. Ведь это было бы и справедливо, и логично. Однако вряд ли титул достанется Карлосу без боя. Так что следующий на очереди Чарло. А затем вполне может быть и объединительный поединок с Алимханулы", - отметил МакКаферри.

Ранее Адамес захотел подраться с Алимханулы, а тот согласился разделить с ним ринг.

Чемпион мира отреагировал на заявление Алимханулы

Напомним, Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. В ноябре он успешно провел первую защиту титула в поединке с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО), победив решением судей (116-112 дважды, 118-110).

Адамес титул временного чемпиона WBC в среднем весе завоевал в октябре, когда в третьем раунде нокаутировал мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (23-6-2, 23 КО).

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