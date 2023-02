Чемпион мира отреагировал на заявление Алимханулы

Временный чемпион по версии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (22-1, 17 КО) прокомментировал обращение казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем обращении через соцсети Алимханулы заявил, что не считает доминиканца чемпионом и популярным боксером, при этом отметил его смелость за то, что хочет разделить с ним ринг.

"Спроси у WBC, чемпион я или нет. Давайте сделаем это!"- написал Адамес в Twitter.

Ask WBC ?? I'm champion or no. Let's make it possible !! https://t.co/WEWlj7qeGu pic.twitter.com/pqOnsdx5i3