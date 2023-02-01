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Чемпион мира отреагировал на заявление Алимханулы

Чемпион мира отреагировал на заявление Алимханулы
©instagram.com/caballobronco

Временный чемпион по версии WBC в среднем весе доминиканец Карлос Адамес (22-1, 17 КО) прокомментировал обращение казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (13-0, 18 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем обращении через соцсети Алимханулы заявил, что не считает доминиканца чемпионом и популярным боксером, при этом отметил его смелость за то, что хочет разделить с ним ринг.

"Спроси у WBC, чемпион я или нет. Давайте сделаем это!"- написал Адамес в Twitter.

Напомним, Алимханулы является чемпионом мира в среднем весе по версии WBO. В ноябре он успешно провел первую защиту титула в поединке с британцем Дензелом Бентли (17-2-1, 14 КО), победив решением судей (116-112 дважды, 118-110).

Адамес титул временного чемпиона WBC в среднем весе завоевал в октябре, когда в третьем раунде нокаутировал мексиканца Хуана Масиаса Монтиэля (23-6-2, 23 КО).

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Метки:
Алимханулы Жанибек WBC WBO

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