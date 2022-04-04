В США назвали точный раунд с нокаутом в бою Головкин - Мурата за три титула

Boxingjunkie.usatoday.com сделал свой прогноз на объединительный бой между чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Издание отмечает, что GGG одержит досрочную победу, а именно нокаутирует оппонента в восьмом раунде.

Их 12-раундовый поединок состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Напомним, ранее в России также вынесли вердикт по бою Головкина с "суперчемпионом", а тренер казахстанца Джонатан Бэнкс рассказал о закулисье поединка.

В случае победы над японцем GGG в сентябре проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО), которому в мае предстоит подраться с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.

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